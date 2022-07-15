На Сумщині на міні підірвався автомобіль: один чоловік загинув

В Сумській області, між селами Басівка і Юнаківка, автомобіль з двома цивільними підірвався на міні. Один з пасажирів загинув.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Один з пасажирів авто загинув на місці під час вибуху, інший був госпіталізований з важкими травмами, переломами, а також опіками.

Зазначається, що цивільні під час руху вирішили звернути з проїзного шляху та поїхали забороненою дорогою з позначкою «міни».

За словами Живицького, більшість територій Сумської області вже обстежені й розміновані.

«Але якщо ви бачите позначку «міни» або «територія замінована» — не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт», — пише голова ОВА.