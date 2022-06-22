На Сумщині на міні підірвався поліцейський автомобіль, є постраждалі

У Сумській області 22 червня на міні підірвався автомобіль з поліцейськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького .

Інцидент стався близько 21:00 на території Охтирського району. Правоохоронці патрулювали території, коли автомобіль наїхав на міну. В результаті інциденту постраждали двоє людей.

Крім того, за даними Живицького, російські окупанти сьогодні активно били з артилерії та мінометів по території Сумської області, також знову скидали вибухівку з безпілотників. Прильоти було зафіксовано: