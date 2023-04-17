Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 17.04.2023

Триває чотириста вісімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Соснівка, Попівка та Іскрисківщина Сумської області, а також населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Синьківка. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії поблизу населеного пункту Спірне, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв Керамік, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Берислав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Для поповнення власних втрат у живій силі, зі складу резерву російських окупаційних військ, до Зайцевого Донецької області, прибули близько 200 нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців. Встановлено, що, через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном, дані військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine