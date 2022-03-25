На Сумщині окупанти розстріляли пенсіонерів на власному подвір’ї

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ на власному подвір’ї розстріляли двох жителів с. Великий Самбір Конотопського району. Від отриманих вогнепальних поранень 62-річні чоловік та жінка померли.

Проведення досудового розслідування доручено Конотопському районному відділенню поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

Офіс Генпрокурора