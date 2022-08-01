Виправдовування збройної агресії РФ проти України – повідомлено про підозру львів’янину

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Львова, який поширював у соціальній мережі матеріали, що містять заклики до вчинення дій з метою зміни меж території України, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, підозрюваний, використовуючи власний акаунт у соцмережах розповсюджував матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України, поєднаному з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі. Окрім того, у розповсюдженому контенті він виправдовував злочинні дії окупантів, визнавав правомірним збройне вторгнення РФ. Також останній заперечував тимчасову окупацію частини територій України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Львівській області.

УК