На Сумщині рашисти атакували безпілотником автівку енергетиків, є загиблий та поранені

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 травня 2025 року близько 10:30 год ворог атакував безпілотником транспортний засіб АТ «Сумиобленерго», який рухався по території Сумської громади.

Унаслідок атаки окупантів загинув 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Офіс Генерального прокурора