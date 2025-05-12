На Сумщині рашисти атакували безпілотником автівку енергетиків, є загиблий та поранені
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 12 травня 2025 року близько 10:30 год ворог атакував безпілотником транспортний засіб АТ «Сумиобленерго», який рухався по території Сумської громади.
Унаслідок атаки окупантів загинув 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.Tweet