На українців, які приїдуть в Ізраїль цьогоріч, чекають серйозні обмеження

Українці, які прибудуть до Ізраїля у 2023 році, будуть обмежені у працевлаштуванні на території країни.

Як зазначає видання, таке рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю з подачі міністра Аєлет Шакед, яка йде у відставку. Обмеження стосуватимуться українців, які прибули до країни після 1 жовтня 2022 року – вони не зможуть легально влаштуватися на роботу.

За даними Haaretz, в МВС пояснили, що українці, які в’їхали в Ізраїль після початку повномасштабного вторгнення РФ, підпадають під груповий захист від депортації, яку щомісяця проводить МВС. Таким біженцям дозволено працювати через 90 днів після прибуття в країну.

Водночас ті українські громадяни, які прибули до Ізраіля після червня 2022 року, підпадають під дію процедури, яка обмежує працевлаштування. Зокрема, такі громадяни України можуть працювати тільки у 17 містах країни і тільки у таких сферах:

на будівництві;

у сільському господарстві;

в установах з догляду за хворими та літніми людьми;

у готелях.

“Обмеження працевлаштування цих українців певними містами та професіями збільшує їх шанси на експлуатацію з боку роботодавців, які добре усвідомлюють, що їм важко знайти роботу. В результаті вони можуть жити в злиднях, не отримують соціальних послуг і мають дуже мало прав”, – пише видання.

Загалом з початку війни до Ізраїлю з України приїхали, за інформацією видання, 46 206 українців. Серед них – близько тисячі осіб були визнані такими, хто підпадає під дію закону про депортацію. З того часу країну вже залишили 30 792 українці. Наразі там перебувають 14 420 громадян України, які прибули туди з початку війни.