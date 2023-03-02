На вкрадені телефони та планшети залишили «селфі на згадку» – дев‘яти російським окупантам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури встановлено та заочно повідомлено про підозру дев’яти російським військовослужбовцям за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Циркуни Харківського району дев‘ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків.

Солдати зламали металеві ворота ломом та кувалдою і проникли на територію домоволодіння.

З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн грн.

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку. Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Офіс Генпрокурора