На Закарпатті підозрюваного у державній зраді взяли під варту за здачу ворогу даних про ЗСУ

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури 23-річному громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). До нього застосовано найбільш суворий запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

За даними слідства, підозрюваний курував роботу своїх спільників на території західних областей України. Здобуті відомості та фотографії із дислокацією техніки ЗСУ передавав ворогу.

Після чергового виконаного завдання в інтересах агресора чоловік приїхав на Закарпаття, переховуючись від правоохоронців. Однак його одразу ж викрили на території одного з населених пунктів Берегівського району.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури