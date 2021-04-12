На Житомирщині повідомлено про підозру чотирьом учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР»

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам в участі у терористичних організаціях та в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч.1 ст. 258-3 та ч.2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, троє уродженців Донецької та один Миколаївської областей, добровільно вступили до підрозділів незаконних збройних формувань, що діють на території тимчасово окупованої Донецької області.

Підозрювані безпосередньо брали участь у бойових діях проти правоохоронців та військовослужбовців, задіяних у проведенні антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил. А один з них навіть очолював терористичний підрозділ та отримав псевдонагороду.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури