На Житомирщині до 12 років за ґратами засуджено командира протитанкового артдивізіону так званої «ДНР»

За публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначене покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що житель м. Макіївки Донецької області з 2014 року бере участь у незаконному збройному формуванні так званої «ДНР». Він отримав псевдозвання підполковника, командира протитанкового артилерійського дивізіону гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга» (раніше «Кальміус»).

Засуджений забезпечував боєздатність та управління вогнем протитанкового артдивізіону, дбав про стан військової техніки та засобів ураження.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Житомирській області.

Офіс Генпрокурора