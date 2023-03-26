Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 06.00 26.03.2023

Розпочалася триста дев’яносто шоста доба російського повномасштабного вторгнення.

Протягом минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.

Високою залишається ймовірність завдання росією ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачівськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше на Харківщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Креміннох, Білогорівки та Виїмки. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Виїмка та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки і Предтечиного. Обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснює обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Херсон, Козацьке, Львове, Іванівка, Комишани і Кізомис Херсонської області.

В Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана “адміністрація” видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області. Але при умові успішного проходження фільтрації.

Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу “Орлан-10” та “Суперкам”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Ми переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine