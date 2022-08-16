На Житомирщині поліцейські оголосили про підозру колаборантці

Під час досудового розслідування було встановлено, що жителька Овруцької громади у спілкуванні з односельцями виправдовувала дії держави-агресора та заявляла, що обстріли мирних жителів здійснюють українські військові, а російські військовослужбовці прийшли звільняти населення України.

Викрили зловмисницю у підтримці агресії рф відносно України дізнавачі поліції Малинського відділення спільно зі співробітниками УСБУ області за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування було встановлено, що наприкінці березня 65-річна жінка спілкувалася з односельцями під час купівлі товарів з автомагазину. Вона голосно публічно заявляла, що обстріли мирного населення здійснюють українські військовослужбовці. За її словами, «російські війська проводять ракетні обстріли лише воєнних об’єктів та не вбивають дітей на території України». Підозрювана стверджувала, що населення України є сепаратистами та їх потрібно знищувати, а російські військовослужбовці прийшли звільняти та захищати населення на території України.

15 серпня дізнавачі відділення поліції №1 (м. Малин) Коростенського райуправління оголосили жінці про підозру за ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області