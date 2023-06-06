Над Києвом і навколо столиці ППО знищили понад 20 повітряних цілей ворога – КМВА

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Києві та навколо столиці українська ППО знищила понад 20 повітряних цілей ворога.

“Не дивлячись на міжнародне гуманітарне право, ані на безрезультативність, московити продовжують атакувати мирний Київ. Знов ніч. Знов сирена.

Знов масована ракетна атака, потенційно – крилатими ракетами типу Х-101/555.

Пуски були здійснені традиційно – із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря”.

За попередньою інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога.

За словами Попка, всі запущені росіянами цілі збиті, влучань не було.

Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

“Відомості щодо потерпілих на разі не надходили. Дані оперативного зведення, інформація щодо руйнувань і потерпілих збираються та уточнюються”, – додав Попко. // УП