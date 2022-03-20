Над Вінницькою областю збили російську ракету

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Сьогодні над Вінницькою областю Збройні сили України збили російську ракету.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Борзов, інформує УНН.

«Усе, що залишилось від російської ракети. Збили над Вінниччиною. Постраждалих немає», — ідеться у повідомленні.

 

 

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