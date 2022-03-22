Найбільший виробник сталі «ArcelorMittal» відмовляється від російської сировини, — Bloomberg

Найбільший виробник сталі у Європі «ArcelorMittal» виключив російську сировину зі своїх ланцюжків постачання у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Для повної відмови компанії знадобилося три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Росія була ключовим постачальником залізняку та вугілля для доменних печей регіону, і раніше сталеливарна компанія постачала із РФ близько п’ятої частини вугілля для своїх європейських заводів.

Зазначено, що «ArcelorMittal» купувала залізну руду у «Металоінвесту» мільярдера Алішера Усманова, компанія якого також потрапила під санкції.

«Тепер ми незалежні», — заявив головний виконавчий директор компанії Герт Ван Полворде.

Він зазначив, що відтепер компанії доведеться закупити сировини трохи більше, але вже не у російських компаній, що «не становить жодних великих проблем».

Разом з тим Полворде підкреслив, що іншим європейським виробникам складніше знайти альтернативні джерела постачання, адже близько половини вугілля для сталеливарної промисловості Європи надходить з РФ.

«Війна в Україні змінить глобальні потоки сировини. Протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю, який, своєю чергою, купуватиме менше пального в Австралії», — резюмував Полворде.

Нагадаємо, влада Австралії прийняла рішення ввести заборону на експорт в Росію глинозему і алюмінієвої руди. Ці компоненти використовуються для виробництва зброї та боєприпасів.

Додамо, асоціація «Укрметалургпром», що об’єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, вимагає виключити всі російські компанії з Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel.