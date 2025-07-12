Росія атакувала Львів: Садовий показав перші фото наслідків

Унаслідок удару на сьогодні на деяких маршрутах не їздитимуть тролейбуси.

Уночі 12 липня російські війська завдали ракетного й дронового удару по Львову, спричинивши пошкодження житлових будинків, дитячого садка, інфраструктури та автомобілів.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

За словами посадовця, вибухи пролунали у кількох районах міста. Відомо про влучання на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. Попередньо постраждалих немає — мешканці вчасно спустилися до укриттів. Водночас кільком людям надали першу медичну допомогу на місці.

У Залізничному районі спалахнула пожежа на даху нежитлової будівлі. Площа займання становила приблизно 200 квадратних метрів.

Також повідомляється про пошкодження кількох будинків, серед яких і житлові, вибиті шибки, зруйновані елементи фасадів та десятки понівечених автомобілів. Один із ударів також пошкодив будівлю дитячого садка.

Через обрив контактної мережі громадського транспорту зранку 12 липня не виїдуть на маршрути тролейбуси №22, 30 та 32.

На місцях подій працюють всі необхідні екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, цієї ночі “Шахеди” долетіли до західних областей України, зокрема у Луцьку та Чернівцях також гриміли вибухи. // Дзеркало тижня