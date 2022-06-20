Вранці ворог знову обстріляв Сумщину та Чернігівщину

Про постраждалих не повідомляється.

а сьогоднішній ранок російські військові тричі обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. По Сумщині було завдано двох ударів, по Чернігівщині – одного.

Два обстріли було зафіксовано з боку російського села Зернове, повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району», – зазначили прикордонники.

Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

За попередніми даними, жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.