Ukrspecsystems представив свій новий БПЛА SHARK UAV (фото, відео)

Українська компанія Ukrspecsystems представила стійкий до роботи в умовах РЕБ безпілотний авіаційний комплекс SHARK UAV.

Про новий БПЛА повідомляє пресслужба Ukrspecsystems у своїх соцмережах.

Розробники кажуть, що ідея створення цього розвідувального БПЛА з’явилася вже після повномасштабного вторгнення. Робота над комплексом від проєкту до першого польоту тривала менше ніж пів року. SHARK, серед іншого, має надійний зашифрований зв‘язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.

«Розробка нового безпілотника велась фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь нашої компанії на виклики та потреби української армії. Це ще один доказ крутості та незламності українського народу, адже у таких складних умовах ми здатні створювати високотехнологічні продукти світового рівня!», — розповіли у компанії Укрспецсистемс.

За словами розробників, на сьогоднішній день SHARK повністю готовий до застосування у бойових умовах. Цей БПЛА сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію: проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння — зокрема, американської реактивної артилерійської системи HIMARS.

SHARK максимально оптимізовано під сучасну війну та потреби військових, він забезпечує якісну глибинну розвідку, стеження, коригування вогню та можливість бачити противника у режимі реального часу й фіксувати його переміщення. Загалом БПЛА може моніторити поле бою та керувати діями підрозділу з урахуванням ситуації.

«Безпілотник оснащений високонадійним модулем зв’язку та сучасною системою камер, які дозволяють заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об’єкту. Особливо це важливо під час планування та проведення наступальних операцій, а також для прогнозування дій ворога», — повідомили розробники.

У компанії також наголосили, що достатня кількість якісних розвідувальних БПЛА зберігає життя нашим військовим та дозволяє бійцям менше ризикувати життям, щоби здобути цінну інформацію у тилу ворога.

Технічні характеристики БПЛА SHARK:

Час польоту — понад 2 години

Дальність зв’язку — 60 км

Практична стеля — 2000 м

Злітна маса — 10 кг

Розмах крил — 1,91 м

Час розгортання — 15 хвилин

Температура експлуатації — від -15 С до +50 С

Метод шифрування — AES256

Крейсерська швидкість — 70-90 км/год

Максимальна швидкість польоту — 150 км/год

Швидкість звалювання — 60 км/год

Новий БПЛА від Ukrspecsystems споряджений оптико-електронним комплексом спостереження Full HD. Це електрооптичний сенсор із 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Безпілотник злітає завдяки катапульті та приземлюється із парашутом. // Мілітарний