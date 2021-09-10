Справа «вагнерівців»: Голова ТСК «слуг» Безугла поширила відверту брехню — заява «ЄС»

Голова ТСК “слуг народу” Мар’яна Безугла поширила неправдиві відомості щодо справи “вагнерівців”. Саме п’ятий президент Петро Порошенко санкціонував початок спецоперації, а не Володимир Зеленський.

Відповідну заяву оприлюднили в пресцентрі фракції “Європейської Солідарності”.

Як зазначають, народна депутатка від фракції “Слуги народу” Мар’яна Безугла “поширила відверту брехню”.

“Саме п’ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперації проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб”, — ідеться в заяві.

У фракції вважають достатньо підставою зізнання Володимира Зеленського, який попередив Лукашенка, щоб допитати чинного президента.

“ПсевдоТСК винятково з вірних “Слуг”, у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету — прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента”, — зазначили в пресцентрі.

Фракція “Європейської Солідарності” вимагає голосування ТСК за участі всіх політичних сил парламенту, крім ОПСЖ.

“Тому “Європейська Солідарність” не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ”, — заявили у фракції.

“ТСК — це інструмент опозиції. Влада мала б розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.

Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин — без терміну давності”, — підсумували в пресцентрі.

Як відомо, в Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з “вагнерівцями” ненадійні, а самі дані нічим не відрізняються від тих, що були викладені у “Комсомольській правді” у 2020 році.

Між тим, відомо, що розслідування журналістської групи Bellingcat, щодо справи “вагнерівців” буде оприлюднене вже найближчого місяця, але лише у текстовому варіанті.

Раніше Володимир Зеленський визнав факт проведення спецоперації по захопленню російських найманців з ПВК “Вагнера”, однак назвав її “ідеєю інших країн”.

Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що в Офісі президента починають розуміти масштаби наслідків від провалу спецоперації щодо “вагнерівців”

Прямий