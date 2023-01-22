Російські мародери розікрали лікарню в Скадовську

Окупанти продовжують демонструвати справжню ціль свого вторгнення – знищення всього українського, мародерство та геноцид.

Чергова лікарня на тимчасово окупованих територіях лишилась без усього обладнання. Цього разу – це Центральна лікарня міста Скадовськ, Херсонської області.

Обладнання лікарні вивезено чотирма військовими вантажівками росіян. На фоні переходу цивільних лікарень на ТОТ у військові шпиталі, гуманітарна криза серед цивільного населення продовжить загострюватися. Росіяни роблять все, аби максимально спонукати мешканців ТОТ погоджуватися на “евакуацію” на територію рф. А фактично депортацію в регіони рф, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу.

Центр національного спротиву закликає цивільне населення ТОТ, виїжджати на підконтрольну українському уряду території. // Спротив