Наказував грабувати мирних мешканців та руйнувати їх оселі – на Київщині російського окупанта засуджено до 9 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Київської обласної прокуратури до 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта – заступника командира роти по озброєнню однієї з військових частин збройних сил РФ. Його визнано винними у порушені законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у суді довели, що на виконання злочинного наказу військового керівництва РФ засуджений брав участь у збройній агресії в селі Лук’янівка Броварського району Київської області.

Упродовж березня 2022 року він віддавав накази військовослужбовцям збройних сил РФ проникати до помешкань мирних мешканців та грабувати їх. Виконуючи накази лейтенанта, окупанти пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Офіс Генпрокурора