У генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що на початок 15-тої доби від вторгнення Росії, війська окупанта знизили темпи наступу. Ворог деморалізований та вдається до дезертирства і мародерства.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Так, станом на 6 ранку 10 березня 2022 року, в Україні:

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських загарбників у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах.

Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Також продовжується прикриття державного кордону України з Білоруссю.

На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються необхідні заходи, щоб стримати просування ворога в напрямку Києва.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонська область).

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника.