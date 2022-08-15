«Народ» фейкової «ЛНР» не хоче воювати за не менш фейкову «ДНР»

Солдати так званої “ЛНР” скаржаться, що на них тиснуть з наказом йти воювати за так звану “ДНР”.

В мережі почало ширитися відео, на якому мобілізовані солдати з квазіреспубліки “ЛНР” скаржаться, що їх залякують і силоміць женуть воювати за “ДНР”.

Велика група мобілізованих “лнрівців” на чолі з командиром батальйону відмовляється йти захищати “ДНР”. Вони аргументують це тим, що “свій обов’язок по захисту “ЛНР” виконали”. Більше того, “лнрівці” отримали повідомлення від голови псевдореспубліки, що буцімто 3 липня був “День перемоги”. В цей день нібито сепаратисти спільно з армією РФ вийшли на адмінкордон Луганської області. Принаймні вони вірять ватажку своєї фейкової республіки.

Також “лнрівці” нарікають, що їм погрожують розправою, якщо вони не підуть воювати за “ДНР”. // УНІАН