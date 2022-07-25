За його словами, у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки, яку використовує Альянс. Також є прагнення покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки України.

Він не уточнив, про які саме комплекси йдеться.

Столтенберг акцентував, що лідери НАТО домовилися на саміті в Мадриді про суттєве посилення оборони та системи стримування у зв’язку зі створенням Росією загрози світовій безпеці.

Йдеться про посилення першої лінії оборони Альянсу, покращення бойових груп у східній частині НАТО. Чисельність сил швидкого реагування буде збільшено до понад 300 тисяч осіб.