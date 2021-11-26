Європарламент ухвалив резолюцію щодо порушення прав людини російськими «вагнерівцями»

Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію щодо порушення прав людини з боку бойовиків ПВК «Вагнер» та визнали, що влада РФ несе відповідальність за скоєні цим формуванням злочини.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Євродепутати засудили жорстокі злочини, скоєні “вагнерівцями” та спорідненими з ними військовими утвореннями у різних зонах конфлікту.

Парламентарії наголосили, що Росія відповідальна за фінансування, тренування, організацію та оперативне командування цими організаціями. Також вони відзначили, що дії “вагнерівців” збігаються зі спробами Росії посилити свій вплив у зонах конфлікту.

Зокрема, у резолюції йдеться, що “вагнерівці” беруть участь у багатьох конфліктах в усьому світі, а саме – в Україні, Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, Центральноафриканській Республіці та у Венесуелі.

З огляду на наслідки злочинів найманців, депутати привітали заяву представника ЄС щодо обов’язкового ухвалення цільових санкцій ЄС проти осіб та установ, пов’язаних із “вагнерівцями”, а також щодо осіб та організацій, які працюють з ними.

У документі також міститься заклик до Єврокомісії гарантувати, що фонди ЄС за жодних умов не можуть використовуватися країнами, для яких вони призначаються, на фінансування приватних військових компаній, причетних до порушень прав людини. // Букви