НАТО передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у Брюсселі заявив, що Україна незабаром отримає зброю від союзників у НАТО.

Він зазначив, що у списку засоби для глушіння безпілотників російського та іранського виробництва, передає кореспондент УНН.

“НАТО незабаром передасть Україні лічену кількість обладнання для боротьби з безпілотниками. Зокрема, сотню станцій глушіння безпілотників, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру”, — заявив Генсек НАТО.

Він додав, що у довгостроковій перспективі союзники також допоможуть Україні перейти від радянського обладнання до сучасного обладнання НАТО.

“НАТО постачає передові системи, включаючи системи артилерійської оборони, артилерію і бронетехніку. Я вітаю сьогоднішню заяву Іспанії про те, що вона надасть 4 пускові установки “Яструб” для посилення протиповітряної оборони України”, — додав Генсек.