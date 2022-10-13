НАТО передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у Брюсселі заявив, що Україна незабаром отримає зброю від союзників у НАТО.

Він зазначив, що у списку засоби для глушіння безпілотників російського та іранського виробництва, передає кореспондент УНН.

НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

“НАТО незабаром передасть Україні лічену кількість обладнання для боротьби з безпілотниками. Зокрема, сотню станцій глушіння безпілотників, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру”, — заявив Генсек НАТО.

Він додав, що у довгостроковій перспективі союзники також допоможуть Україні перейти від радянського обладнання до сучасного обладнання НАТО.

“НАТО постачає передові системи, включаючи системи артилерійської оборони, артилерію і бронетехніку. Я вітаю сьогоднішню заяву Іспанії про те, що вона надасть 4 пускові установки “Яструб” для посилення протиповітряної оборони України”, — додав Генсек.

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