НАТО та Україна випробували систему протидії КАБам

Радар із новою сенсорною системою, ПЗ на базі ШІ та дрон-перехоплювач у складі комплексного рішення пройшли випробування в ускладнених погодних умовах

Спільний центр НАТО–Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT) провели черговий етап випробувань інноваційного технічного рішення для захисту від керованих авіабомб на полігоні у Франції, повідомило Міністерство оборони України, інформує «Главком».

За повідомленням відомства, під час тестів за ускладнених метеоумов команди розробників перевірили роботу трьох компонентів системи: радара з новітньою сенсорною підсистемою, програмного забезпечення на основі штучного інтелекту та дрон-перехоплювача. Умовну «ворожу» ціль ідентифікували, супроводили та захопили радаром, після чого ШІ-модуль розрахував траєкторію, за якою дрон-перехоплювач відпрацював ураження.

Розробка створюється консорціумом оборонних компаній країн-членів НАТО з участю представників іноваційного сектору України та за підтримки експертів Міноборони і ЗСУ. Проєкт пройшов шлях від концепції до кількох прототипів різного рівня технологічної імплементації.