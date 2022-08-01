З початку російської агресії ДБР розслідує 752 провадження щодо зрадників та колаборантів

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття зрадників, які вирішили перейти на бік ворога. Кожен подібний факт ретельно відпрацьовується, всі колаборанти будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

З 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 619 кримінальних проваджень за державну зраду (ст. 111 ККУ), за колабораційну діяльність – 104 провадження (ст. 111-1 ККУ), 7 – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

218 фігурантам повідомлено про підозру, 140 оголошено в розшук.

Ще 1 тис. 190 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

До суду за цими статтями направлено 16 проваджень.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Робота триває.

Наголошуємо, всі зрадники будуть відповідати перед законом!