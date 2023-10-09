Російська падлюка небензя видала в ООН цинічну заяву про кривавий удар по с. Гроза на Харківщині

Унаслідок удару РФ по Грозі загинули 52 людини, ще п’ятеро – зникли безвісти.

Постпред Росії в ООН Василь Небензя відзначився новою абсурдною заявою з приводу розв’язаної проти України війни. Цього разу він спробував “виправдати” Російський удар по Грозі Харківської області, де окупанти вбили понад 50 осіб.

Так, на засіданні Радбезу ООН він видав тираду про те, що в селі нібито ховали “високопоставленого націоналіста”.

“Як відомо, в момент удару там проходили похорони одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, в них брало участь безліч його поплічників-неонацистів. Не випадково на знімках, опублікованих в соцмережах відразу після удару, майже всі тіла на знімках належать чоловікам призовного віку”, – прочитав він з папірця.

Однак на цьому маячня Небензі не закінчилася. Він згадав колишні атаки окупантів по цивільних об’єктах в Україні, заявивши, що після цього з’являлися некрологи військових і “іноземних найманців”.

“З такими ситуаціями ми вже стикалися не раз. Київський режим заламував руки за загиблими в результаті ударів по готелях, гуртожитках, кафе, магазинах і так далі, а потім з’являлася велика кількість некрологів військових та іноземних найманців. Такий ось випадковий збіг. Не виключаємо, що так само буде і з Грозою”, – додав головний розповсюджувач фейків РФ в ООН.

Удар РФ по селу Гроза

5 жовтня російські окупаційні завдали ракетного удару по кафе в селі Гроза Харківської області. Там проходили поминки військового Андрія Козиря, який загинув у перші дні російського вторгнення – його поховали на Дніпропетровщині. Син воїна, який також захищав Україну, вирішив перепоховати тіло батька в рідному селі.

Відомо, що на поминки прийшли близько 60 осіб. Станом на зараз загиблих – 52 людини, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Серед жертв російського удару син перепохованого військового, його дружина і члени їх сімей. // УНІАН