Російська падлюка небензя видала в ООН цинічну заяву про кривавий удар по с. Гроза на Харківщині

Унаслідок удару РФ по Грозі загинули 52 людини, ще п’ятеро – зникли безвісти.

Постпред Росії в ООН Василь Небензя відзначився новою абсурдною заявою з приводу розв’язаної проти України війни. Цього разу він спробував “виправдати” Російський удар по Грозі Харківської області, де окупанти вбили понад 50 осіб.

 Небензя видав в ООН новий фейк після удару РФ по селу Гроза / колаж УНІАН, фото Нацполіція, скріншот

Небензя видав в ООН новий фейк після удару РФ по селу Гроза / колаж УНІАН, фото Нацполіція, скріншот

Так, на засіданні Радбезу ООН він видав тираду про те, що в селі нібито ховали “високопоставленого націоналіста”.

“Як відомо, в момент удару там проходили похорони одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, в них брало участь безліч його поплічників-неонацистів. Не випадково на знімках, опублікованих в соцмережах відразу після удару, майже всі тіла на знімках належать чоловікам призовного віку”, – прочитав він з папірця.

Однак на цьому маячня Небензі не закінчилася. Він згадав колишні атаки окупантів по цивільних об’єктах в Україні, заявивши, що після цього з’являлися некрологи військових і “іноземних найманців”.

“З такими ситуаціями ми вже стикалися не раз. Київський режим заламував руки за загиблими в результаті ударів по готелях, гуртожитках, кафе, магазинах і так далі, а потім з’являлася велика кількість некрологів військових та іноземних найманців. Такий ось випадковий збіг. Не виключаємо, що так само буде і з Грозою”, – додав головний розповсюджувач фейків РФ в ООН.

Удар РФ по селу Гроза

5 жовтня російські окупаційні завдали ракетного удару по кафе в селі Гроза Харківської області. Там проходили поминки військового Андрія Козиря, який загинув у перші дні російського вторгнення – його поховали на Дніпропетровщині. Син воїна, який також захищав Україну, вирішив перепоховати тіло батька в рідному селі.

Відомо, що на поминки прийшли близько 60 осіб. Станом на зараз загиблих – 52 людини, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Серед жертв російського удару син перепохованого військового, його дружина і члени їх сімей. // УНІАН

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