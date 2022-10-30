НАТО жорстко звернулася до Путіна через вихід Росії із «зернової угоди»
“Зернова угода” дозволила зменшити ціни на продовольство в усьому світі, зазначили в Альянсі.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) закликає Москву терміново поновити дію “зернової угоди”, яка дозволяє Україні експортувати зерно через Чорне море.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речницю Альянсу Оану Лунгеску.
“Президент Путін повинен зупинити мілітаризацію продовольства і припинити його незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути її рішення і терміново поновити угоду, яка дозволить доставляти продовольство тим, хто його потребує найбільше”, – йдеться у заяві.
Лунгеску відзначила, що усі країни-члени Альянсу привітали цю угоду, яку вдалося укласти за допомогою Туреччини.
“Цей експорт допоміг зменшити ціни на продовольство у світі”, – заявила вона. // УНІАН