Нацполіція спільно з СБУ провели у ліцеї лекцію з протидії вербуванню підлітків спецслужбами рф

У рамках інформаційної кампанії щодо протидії вербуванню дітей, правоохоронці розповіли дітям про загрози та небезпеки, які несе спілкування з представниками країни-агресора, а також про те, як не стати інструментом у руках ворога.

29 квітня у ліцеї № 176 імені Мігеля де Сервантеса відбулась зустріч за участю працівників Нацполіції та Служби безпеки України.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс розповіла школярам, що ворог використовує будь-які методи, аби завдати шкоди Україні і один з них – вербування дітей та підлітків для виконання небезпечних завдань:

«Як зрозуміти, що вас намагаються використати? До прикладу, вам у соцмережах пише незнайомець і пропонує «легкі гроші» за виконання простої задачі. Або ви самі натрапляєте на групу в соцмережі, де пропонують легкий та швидкий заробіток. Вам натякають, що «це не страшно, нічого поганого не буде», просять нікому не розповідати, запевняють, що тобі як неповнолітньому за це нічого не буде. Також агенти рф можуть вдатись до залякувань або шантажу. А завданнями можуть бути підпали, мінування, фото об’єктів, передача інформації або навіть теракти. Ці злочини можуть бути кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, за які передбачено покарання — аж до довічного позбавлення волі».

У свою чергу речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що працівники Служби безпеки України спільно із Нацполіцією протидіють спробам російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців:

«Якщо в обмін на обіцянку «легких грошей» особа погодиться виконувати завдання російських кураторів, то її чекають три можливі сценарії і всі вони негативні. Перший – це смерть від підриву вибухівки. Другий — каліцтво, якщо пощастить вижити після вибуху. Третій — тюрма, бо СБУ і Нацполіція знаходять усіх злочинців», — сказав Артем Дехтяренко.

Ювенальна поліцейська Роксолана Семірякова зауважила, що найважливіше – це не погоджуватись на подібні пропозиції, припинити спілкування та зберегти скріншот листування, контактів, номерів телефонів і обов’язково повідомити батькам, вчителям або поліцейським:

«Знайте, що вас просто використовують, обіцяні гроші ви не отримаєте, ще й станете співучасником злочину. Навіть просте фото певного об’єкта може стати ціллю удару ворога, це не просто гра – наслідки та людські жертви реальні».

Також до підлітків звернувся столичний вчитель Руслан Циганков, який нагадав, що країна-агресор навмисно хоче позбавити школярів дитинства і що, навіть один невірний крок може коштувати їм не тільки свободи, а й життя.

Впродовж всього заходу діти активно задавали питання, зокрема щодо шантажу з боку ворога, як вчасно розпізнати, що саме ти став об’єктом агента рф, актуальний алгоритм дій та відповідальність за скоєні правопорушення. Також співробітник кіберполіції Віталій Кузьменко надав кілька порад щодо захисту ґаджетів від стороннього втручання.

Вкотре хочемо нагадати: дотримуйтесь кібергігієни в мережі інтернет. Якщо ви помітили підозрілі контакти – повідомляйте у поліцію або СБУ і головне – не мовчіть, обговоріть це дорослими, ваша уважність та обачність можуть врятувати чиєсь життя. Завжди думайте про наслідки своїх дій і не дайте російським спецслужбам використати себе у війні проти України!

Якщо ви стали жертвою кіберзлочину або помітили ознаки шахрайства в інтернеті – подайте електронне звернення до кіберполіції.

Про будь-які спроби вербування необхідно повідомити у спеціальний чат-бот “Спали ФСБшника”. Для цього достатньо вказати деталі пропозицій, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною, вона ретельно перевіряється співробітниками Служби безпеки.

Департамент комунікації Національної поліції України