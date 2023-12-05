Шахрай ошукав пенсіонерку на ₴219 тис. за схемою «ваш родич потрапив у ДТП»

Святошинська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно жителя м. Харкова за обвинуваченням у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало істотної шкоди в період воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений зі співучасниками, використовуючи схему «ваш родич потрапив у ДТП» ошукали 86-річну пенсіонерку.

Зловмисники зателефонували на стаціонарний телефон потерпілій та повідомили, що її племінниця потрапила в аварію та терміново потрібні кошти на операцію. Пенсіонерка зробила все, що їй наказали і передала понад 219 тис. гривень чоловіку, який прийшов до її помешкання. Лише після цього жінка зателефонувала родичам та зрозуміла, що її ошукали.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців одного зловмисника вдалося встановити та затримати. Ним виявився 25-ти річний мешканець Харкова, раніше судимий за зберігання наркотиків. Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Слідство відносно інших осіб триває.

Досудове розслідування здійснювалося Святошинським управлінням поліції ГУ НП в місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури