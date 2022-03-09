Не брати в руки! Поліція показала, яку небезпеку можуть нести ракети «Іскандер М»

Голова Патрульної поліції Євгеній Жуков попереджає про небезпеку піднімати з землі сторонні предмети поблизу місць обстрілів, оскільки вони можуть становити смертельну небезпеку.

Джерело: Жуков у Facebook

Деталі: Головний патрульний країни оприлюднив фото бойової касетної частини російської ракети «Іскандер М». Ці частини, якщо не вибухнули одразу, можуть здетонувати протягом 24 годин і більше.

Пряма мова: «Важлива інфа від пацанів! Особливо для цивільних.

Брати та сестри, по всім нашим передайте: вот такими шнягами нафаршировані Іскандери-М. Схожий на банку з під пива або на масляний фільтр. Якщо навіть збили Іскандер, ні в якому разі не брати їх в руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують.