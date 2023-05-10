Неподалік від Бахмута загинув відеожурналіст AFP Арман Сольдін

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Журналіст загинув внаслідок ракетного удару.

Журналіст Арман Солдін, який був відеокоординатором AFP по Україні, загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру у Донецькій області.

Неподалік від Бахмута загинув відеожурналіст AFP Арман Сольдін

Фото: AFP

Про це повідомляє агентство AFP.

“Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими”, – повідомляє AFP.

Уточнюється, що напад стався на околицях міста неподалік від Бахмута.

“Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні”, – сказав голова AFP Фабріс Фріс.

Нагадаємо, 29 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув український журналіст і військовий Володимир Мукан.

А раніше під Херсоном загинув український фіксер (провідник/координатор) Богдан Бітік. Він супроводжував італьйського журналіста Коррадо Зуніно. // LB.ua

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