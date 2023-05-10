Неподалік від Бахмута загинув відеожурналіст AFP Арман Сольдін

Журналіст загинув внаслідок ракетного удару.

Журналіст Арман Солдін, який був відеокоординатором AFP по Україні, загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру у Донецькій області.

Про це повідомляє агентство AFP.

“Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими”, – повідомляє AFP.

Уточнюється, що напад стався на околицях міста неподалік від Бахмута.

“Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні”, – сказав голова AFP Фабріс Фріс.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today. All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Нагадаємо, 29 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув український журналіст і військовий Володимир Мукан.

А раніше під Херсоном загинув український фіксер (провідник/координатор) Богдан Бітік. Він супроводжував італьйського журналіста Коррадо Зуніно. // LB.ua