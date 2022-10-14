Окупанти у Херсоні розстріляли диригента філармонії

Російські військові у Херсоні у власному будинку розстріляли диригента обласної філармонії за відмову у співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

За даними слідства, представники країни-агресора розстріляли у власному будинку в Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати. До цього вони погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці.