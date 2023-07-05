Зеленський ввів санкції проти 18 юросіб, пов’язаних з Росією

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з Росією.

Про це повідомив президент у Telegram, указ №371/2023 від 5 липня: “Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ”.

Президент підкреслив, що діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах, має бути заблокована.

Він також додав, що влада робить усе, щоб усі санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій.

Санкції введені на 10 років проти компаній:

ЕйБіЕйч Холдингз СА (Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург);

ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед (Республіка Кіпр, м. Нікосія);

Альфастрахованіє Холдингз Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

ЕйБіЕйч Файненшл Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

Акціонерне товариство “АБ Холдинг” (Росія, Москва);

ТОВ “ЮНС-Холдинг” (Росія, Москва);

Акціонерне товариство “АльфаСтрахування” (Росія, Москва);

ТОВ “АС Фінанс” (Росія, Москва);

ТОВ “АС Холдинг” (Росія, Москва);

ТОВ “АльфаСтрахування – ОМС” (Росія, Москва);

ТОВ “АльфаСтрахування – Життя” (Росія, Москва);

Селін Лімітед (Seline Limited), Республіка Кіпр, м. Нікосія;

Маслін Холдингз Лімітед (Республіка Кіпр, м. Нікосія);

Фостар Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

ІЕксТі Лтд (Кіпр, м. Лімасол);

Вівіга Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

Фейрейкер Холдингз Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

Альфа Кепітал Холдингз Лімітед (Британські Віргінські Острови, м. Род-Таун).

УП