Двом жителькам Рівненщини повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури двом жителькам Рівненщини повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників ( ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, дві жінки, маючи проросійські настрої, заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київщини – в Бучі та Ірпені.

Вони називали звірства російських військових постановкою української влади, організованої задля розпалювання національної ворожнечі. Також одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українських громадян на залізничному вокзалі у Краматорську, звинувачуючи у цьому віськовослужбовців ЗСУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Рівненській області.

Офіс Генпрокурора