Три роки тому український «Нептун» вразив російський крейсер «Москва»

13 квітня 2022 року Сили оборони вдарили по російському крейсеру “Москва” крилатими ракетами “Нептун” поблизу острова Зміїний та завдали йому серйозних пошкоджень.

Пізніше, міноборони РФ заявило, що крейсер затонув під час буксирування в порт призначення через детонацію боєзапасу, яка пошкодила корпус й корабель втратив стійкість в умовах штормового хвилювання моря.

Проте за метеорологічними даними, у той день Чорному морі не було шторму й погода була мʼякою. // Букви