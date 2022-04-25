Затримано двох коригувальників вогню окупантів по бронетанковим підприємствам «Укроборонпрому»

Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству.

Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в російську федерацію.

Крім того, затримано ще одного коригувальника вогню по заводам «Укроборонпрому». Підставою для цього стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства Концерну. Зрадником виявився колишній співробітник заводу. Він надавав координати для завдання рашистами ракетних ударів по заводу, а також корегував вогонь після їх нанесення.

“Укроборонпром» в ініціативному порядку звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати справи з підриву обороноздатності України. Концерн взаємодіє та максимально сприяє правоохоронним органам України у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які працюють на державу-агресора”, – повідомив заступник генерального директора з безпеки ДК “Укроборонпром” Роман Забарчук.

Державний концерн «Укроборонпром»