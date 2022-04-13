Больше половины посылок, отправленных русскими мародерами из Беларуси в Мухосрански, пропали по дороге к адресатам

Две трети посылок от российских военных, отправленных СДЭКом из Мозыря 1 и 2 апреля, исчезли из системы или не дошли до адресатов

45 из 69 посылок, которые, по информации проекта «База данных», отправляли из Мозыря российские военнослужащие через сервис СДЭК, имеют статусы «не вручены» либо «заказ не найден». Об этом пишет издание Медиазона-Беларусь.

В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку: «Заказ не найден», как если бы этого отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Еще 29 заказов имеют статус «Не вручен». Такой статус присваивается, когда посылка была доставлена по адресу, но ее «не удалось вручить получателю, либо получатель не забрал его в течение двух недель после поступления».

При этом 17 посылок российских военных находятся в пути, пять вручили и две ждут вручения.

В пресс-службе СДЭК «Медиазоне» отказались дать информацию о конкретных отправлениях, пояснив, что такие сведения компания предоставляет только самому отправителю по его запросу или по «официальным письменным запросам органов государственной власти, обладающих соответствующими полномочиями».

«Что касается статуса «заказ не вручен», такой статус может присваиваться грузу в различных ситуациях. Например, получатель не пришел за заказом; отправитель отозвал свое отправление до вручения получателю; груз мог попасть на склад с неопознанными грузами, куда попадают отправления с поврежденными этикетками до того, как их идентифицируют по специальной процедуре; груз могли по ошибке отправить в другой пункт выдачи или даже потерять и так далее», — говорится в ответе СДЭКа.

Полное исчезновении заказов из системы компания объяснила тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его, или же отправить, но не оплатить либо вовсе забрать посылку назад.

«Медиазона» опубликовала карту о том, куда должны были дойти отправления из Мозыря. Также мы заметили наплыв посетителей в форме еще в одном отделении СДЭК — в российском городе Новозыбков вблизи украинской и беларуской границ.