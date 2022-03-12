Під Маріуполем прикордонники ліквідували 15 окупантів, двох взяли в полон

Захисники України мужньо стримують наступ агресора на Маріуполь

Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи.

В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли.

Попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв’язок, прикордонники, які захищають місто переконують, що їх бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі ЗСУ, НГУ та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх і Україну.

Державна прикордонна служба України