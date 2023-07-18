ЄСПЛ відмовив Росії в задоволенні позовних вимог проти України

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Росіяни просили зобовʼязати Київ відновити подачу води до Криму, а також звинувачували Україну в катастрофі МН17.

Європейський суд з прав людини відмовив Росії у задоволенні позовних вимог проти України в повному обсязі. В липня 2021 російський уряд подав до ЄСПЛ заяву, що стала єдиною міждержавною скаргою проти України.

ЄСПЛ відмовив Росії в задоволенні позовних вимог проти України. Це була єдина міждержавна скарга

Фото: Вікіпедія/Adrian Grycuk

Росіяни висунули 10 груп звинувачень, зокрема про відповідальність за збиття літака МН17, бо Україна “не закрила повітряний простір”, а також практику “вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства”. Про це повідомили в Мінʼюсті.

Крім того, Москва скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила суд зобовʼязати Україну відновити подачу води до Криму та припинити “утиски” у використанні російської мови. Але суд ще в 2021 році відмовив у цьому. Інші позовні вимоги відхилили сьогодні.

Після ретельного дослідження Судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.

“Важливе значення має добросовісна поведінка сторін провадження. А з березня 2022 року, коли Рада Європи виключила російську федерацію зі свого складу через повномасштабне вторгнення в Україну, вони взагалі перестали комунікувати з будь-якими органами цієї організації. Однак це не завадило ЄСПЛ прийняти рішення продовжити розглядати справи стосовно росії, які були у його провадженні, жодним чином не обмежуючи її права. ЄСПЛ дав чіткий сигнал, що здійснювати правосуддя він продовжить”, – зауважила заступниця Міністра юстиції Ірина Мудра.

Нагадаємо, що Україна подала проти РФ декілька скарг до ЄСПЛ. Одна з них – щодо руйнування Каховської ГЕС. // LB.ua

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