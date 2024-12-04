Невідомі дрони вдарили по казармі кадирівських «тіктокерів»

Ударні дрони ГУР знову провели успішний рейд на територію країни-агресора. За повідомленням російських пабліків, цього разу, 4 грудня, під удар потрапив полк спецназу, що займається охороною «головного тіктокера рф» — глави Чечні рамзана кадирова.

Один з каналів поінформував, що вибух у Грозному пролунав вранці, о 5:00 за місцевим часом.

«В місцевому аеропорту вночі було введено план „Ковер“, унаслідок чого було затримано один рейс на Москву», — йдеться в повідомленні.

За словами джерел каналу, дрони, ймовірно, атакували один з об’єктів полку спецназу імені ахмата кадирова, який забезпечує охорону рамзана кадирова.

Як відомо, 141-й спеціальний моторизований полк імені ахмата кадирова діє у складі Окремої бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ нацгвардії рф і дислокується в місті Грозний.

Нагадаємо, що це вже не перша атака дрона на Чечню — 29 жовтня українські дрони атакували університет спецназу Кадирова у місті Гудермес, а в ніч з 5 на 6 листопада українські БпЛА поставили рекорд дальності ураження, завдавши удару по місцю базування Каспійської флотилії рф у місті Каспійськ, республіка дагестан, до якого близько 1500 км. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»