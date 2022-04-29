«Россия конкретно стухает». Масштаби власних втрат вражають окупантів (аудіо)

Українські захисники так нищать російських окупантів, що ворожі ангари з «грузом 200» забиті «битком».

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

Російський солдат, який приїхав «асвабаждать», досі не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.

«Честно сказать, россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто», – із жахом розповідає загарбник.

Він не бачить високої мети у своїх діях: «Здесь беспредел идёт! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем».

Окупант розповідає про втрати у роті: з 67 військових залишилось лише 10. А дагестанці й чеченці взагалі тікають зі словами, що «це не їхня війна».

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І це правда! Загарбникам нічого робити на нашій землі!

А ті, хто думають інакше – поповнюють вже й так повні ангари.

СБУ