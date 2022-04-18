ЗСУ звільнили низку населених пунктів біля Ізюму

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Збройні сили України звільнили низку населених пунктів біля Ізюму (Харківська область). З цього напрямку противник намагається розвивати наступ на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міноборони Олександра Мотузяника.

ЗСУ звільнили низку населених пунктів біля Ізюму

Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform com ua)

«Так, я можу підтвердити, що низку населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено. Більше інформації дати не можу, але зазначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці — це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти в тому числі вони спробують розвивати наступ на схід», — зазначив він.

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