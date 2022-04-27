«Там мажори орківської армії»: Кім оцінив загрозу нападу росіян з Придністров’я

На думку голови Миколаївської ОВА, військові з Придністров’я першими «сядуть на валізи» та втечуть.

олова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім не бачить особливої загрози у ймовірному нападі росіян з боку невизнаного Придністров’я.

Свою думку з цього приводу він висловив у новому відеозверненні.

«Що стосується Придністров’я. Я не знаю, про що думають орки. Насправді, Придністров’я завжди було місцем, де миротворчий контингент, там більше зарплати, все за гроші вирішували, щоб туди потрапити на пенсії. Там так собі вояки, там мажори орківської армії. Я думаю, вони першими на валізи сядуть і тікануть, та залишать нам склади. Ну, або підірвуть. Але, швидше, залишать», – зазначив Кім.

Крім того, голова ОВА прокоментував вчорашню зустріч у Німеччині, в якій взяли участь міністри оборони 40 держав:

«З хорошого. Провели зустріч 40 міністрів оборони. Насправді такі заходи не проводяться за один день, є певна підготовка, вони дуже багато значать. А означають вони те, що 40 країн скоординувалися, обговорили та вирішили, як вони будуть робити одну якусь задачу. І ця задача – допомога Україні з озброєнням. Відповідно, дякую. Все прискориться». // УНІАН