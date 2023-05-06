На Херсонщині 6 працівників ДСНС, які займалися розмінуванням, загинули в результаті російського обстрілу (фото)

Ігор Клименко: Страшна трагедія в родині МВС України. 6-ро працівників ДСНС України, які займалися гуманітарним розмінуванням Херсонщини, потрапили під прицільний обстріл росіян.

У наших героїв не було зброї, але були великі серця. Вони щодня ризикували своїм життям, щоб інші могли жити.

На жаль, росіяни вбили їх.

Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорелий, Микола Шолох, Роман Каленик. Ми завжди пам’ятатимемо вас.

Мої співчуття близьким, колегам. Заради світлої пам’яті всіх, хто загинув від рук ворога — ми зобов’язані перемогти.

Честь.

Національна поліція України