Окупанти намагаються ввести в обіг свій «дерев’яний» на тимчасово захоплених територіях

Російські окупанти намагаються розширити свою грошово-валютну систему на окремі райони України

Росію спіймали на черговій маніпуляції. Окупанти намагаються ввести на окупованих територіях України в обіг російські рублі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«На окупованих територіях, зокрема, в містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну «дерев’яну» валюту», — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим окупанти намагаються:

обмежити ввезення гривневої готівки;

отримати списки жителів міст, які отримують пенсії та соціальні виплати, щоб виплачувати їх в рублях;

перевести розрахунки роздрібної торгівлі в рублях.

Таким чином, російські окупанти намагаються розширити свою грошово-валютну систему на окремі райони України, щоб ускладнити взаємодію України з громадянами, а в подальшому змусити населення змиритися з окупацією.

При цьому в центрі нагадали, що в Україні пройшла загальна цифровізація, завдяки чому велика частина пенсій і соцвиплат проводяться в безготівковій формі. // УНІАН