Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 29 листопада 2021 року

Минулої доби, 28 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась.

З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ПІВДЕННОГО ворог здійснив обстріл, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Впродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В районі СВІТЛОДАРСЬКА противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3021 транспортний засіб, 3420 осіб, а також виявлено 31 адміністративне правопорушення та розкрито 20 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувала 728 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 1065 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation